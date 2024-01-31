МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Более 60% американских избирателей в "колеблющихся" штатах считают, что ответственность за ситуацию на южной границе США лежит на президенте страны Джо Байдене, при этом большая часть жителей этих штатов считает, что увеличение числа мигрантов на границе связано с внешними факторами, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Bloomberg совместно с консалтинговой группой Morning Consult. Эксперт раскрыл, как разгневанный Техас лишает Киев американских денег

Согласно результатам опроса, опубликованным агентством Блумберг, 61% зарегистрированных избирателей в семи "колеблющихся" штатах страны считают Байдена хотя бы в некоторой степени ответственным за увеличение числа мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, при этом на администрацию экс-президента США Дональда Трампа возлагают ответственность за ситуацию на границе лишь 30% участников опроса.

Кроме того, 38% респондентов ответили, что ответственность за кризис на границе лежит на республиканцах в конгрессе, а 58% заявили, что на конгрессменах-демократах.

При этом большая часть респондентов считает, что увеличение числа мигрантов на границе связано с внешними факторами: 76% американских избирателей ответили, что наплыв мигрантов связан с "коррупцией в других странах", 75% отметили, что с "тяжелым экономическим положением в других странах", 67% полагают, что с "войнами в других странах", 64% с "голодом в других странах".

Как пишет Блумберг, лишь 29% респондентов считают, что национальная экономика "движется в правильном направлении", при этом, как отмечает агентство, большая доля опрошенных утверждает, что экономика в их городе или штате "на верном пути". Более половины опрошенных (51%) отметили, что они больше доверяют управление экономикой Трампу, а 33% заявили, что больше Байдену.

Опрос проводился в онлайн формате с 16 по 22 января, в нем приняли участие 4956 зарегистрированных избирателей в семи "колеблющихся" штатах" (800 человек в Аризоне, 798 в Джорджии, 703 в Мичигане, 457 в Неваде, 706 в Северной Каролине, 795 в Пенсильвании и 697 в Висконсине). Статистическая погрешность составила +/-1 процентный пункт.

В последние дни кризис на границе пошел на новый виток обострения — после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой, губернатор штата Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.