МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В ходе речи на встрече с избирателями в Лас-Вегасе действующий президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, сообщает газета Fox News. Опрос показал, сколько американцев сомневаются в "уме" Байдена

"Президент Байден сообщил собравшимся в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад", — говорится в материле издания.

На опубликованном видеоролике президент США рассказывал собравшимся о встрече с президентом Франции на полях саммита G7 в Великобритании. Отмечается, что Байден имел в виду президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз ошибся.

"Я сел и сказал: "Америка вернулась". И Миттеран из Германии — я имею в виду из Франции — посмотрел на меня и спросил: "Ну и на сколько же она вернулась?" — заявил Байден.

Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год. По общим оценкам, его президентство стало самым продолжительным за всю историю страны.

Ранее сообщалось, что, согласно социологическому опросу, проведенному исследовательской организацией Rasmussen Reports, порядка две трети американцев считают, что умственные способности 81-летнего Байдена снижаются. Как показали результаты исследования, такой оценки придерживаются 59% опрошенных. В частности, граждане США согласны с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.