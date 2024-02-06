МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев иронично прокомментировал рассказ президента США Джо Байдена о его недавнем "общении" с умершим экс-президентом Франции Франсуа Миттераном. Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции

"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (Байден сказал: "Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции" — ред.). Мир действительно в опасности…" — заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Байден на встречи с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.

Франсуа Миттеран занимал пост президента Франции с 1981 по 1995 год. Его президентство стало самым продолжительным за всю историю государства.

Джо Байден не раз позволял подобнеы оговорки. Так, глава Белого дома рассказывал, что фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров и других политиков.

Согласно социологическому опросу, проведенному исследовательской организацией Rasmussen Reports, порядка две трети американцев убеждены, что умственные способности 81-летнего президента снижаются. По результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% опрошенных. Кроме того, граждане США согласны с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.