ВАШИНГТОН, 9 фев — ПРАЙМ. Часть отчета спецпрокурора о неприемлемом хранении секретных документов, в которой президент США Джо Байден назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью", возмутила главу Белого дома, о чем он сам заявил в неанонсированном обращении к нации, в ходе которого он вновь ошибся, назвав премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху другим именем и присвоив ему руководящую должность в другой стране. Байден второй раз за неделю пообщался с умершим европейским лидером

"Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги", — заявил Байден в ходе своего выступления.

Он также прокомментировал слова спецпрокурора о том, что Байден не помнит, когда умер его сын, подчеркнув, что он вообще не смеет поднимать эту тему. По его словам, ему не нужно, чтобы кто-то ему об этом напоминал, и его память в полном порядке.

"Моя память в порядке", — несколько раз эмоционально отметил Байден.

После этого, Байден упомянул ближневосточный конфликт и допустил ошибку в имени и должности Нетаньяху.

"Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (вероятно, имелся в виду премьер Израиля Биньямина Нетаньяху или президента Египта Фаттаха ас-Сиси — ред.) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны. Я очень твердо настаивал на том, чтобы Израиль впустил гуманитарную помощь в сектор Газа", — сказал Байден.

Позднее Белый дом заявил, что глава государства на самом деле имел в виду президента Египта ас-Сиси. Байден рассказал о встрече с покойным президентом Франции

Ранее 8 февраля в США опубликовали отчет спецпрокурора о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. Согласно документу, глава Штатов не смог вспомнить даты, путался в деталях, и поэтомухранил бумаги "по невинной ошибке". В этой связи пецпрокурор принял решение не заводить на Байдена уголовное дело.

В последнее время проблемы с памятью американского лидера проявляются особенно явно. Ранее сообщалось, что Байден рассказывал о недавнем общении с покойным главой Франции Франсуа Миттераном. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказывалась комментировать оговорку американского лидера, заявив, что "не полезет в эту кроличью нору".

На этой же неделе глава Белого дома заявил, что в 2021 году "пообщался" с экс-немецким канцлером Гельмутом Колем.