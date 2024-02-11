МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Ужесточение санкций против российских алмазов приведут к росту стоимости африканских драгоценных камней, предупредили страны G7 производители алмазов De Beers и ботсванская госкомпания Okavango Diamond, передает Reuters. Бельгии предрекли потерю статуса центра алмазной торговли из-за санкций

"Для нас действительно важно, чтобы любые вводимые санкции достигали желаемого влияния, не создавая чудовищных побочных эффектов", — пояснил генеральный директор De Beers Эл Кук.

В компании заявили, что африканские производители будут вынуждены отправлять все свои алмазы в одном направлении для проверки, а не выбирать точку назначения, а потому стоимость африканских алмазов заметно возрастет.

Цепочки поставок драгоценных камней довольно сложные: перед отправкой на обработку, они проходят через десятки посредников в разных странах, из-за чего усложняется контроль за происхождением камней, в особенности — мелких бриллиантов, на производстве которых специализируется Россия. Как правило, такие камни продаются в больших количествах и часто смешиваются с другими камнями из других мест.

В конце 2023 года власти Индии предложили отложить введение первой фазы "алмазных" санкций по причине нечетких правил отслеживания происхождения драгоценных камней. В Индии сосредоточено 90% мощностей мировой промышленности по огранке и полировке алмазов, отметил Reuters.