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Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон
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Молдавия выбрала сторону США в противостоянии с Россией в ущерб национальным интересам, заявил экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1... ПРАЙМ, 11.02.2024
общество , новости, в мире, молдавия, сша, россия, игорь додон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 11 фев — ПРАЙМ. Молдавия выбрала сторону США в противостоянии с Россией в ущерб национальным интересам, заявил экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.
"Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" госдепа и Сороса. Они не видят своего будущего в этой стране. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — заявил он.
По его словам, это большая трагедия для Молдавии, поскольку ущемляются национальные интересы страны. Он добавил, что у власти должен стоять такой человек, который будет руководствоваться национальным интересом и действовать во благо государства.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.