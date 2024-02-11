КИШИНЕВ, 11 фев — ПРАЙМ. Молдавия выбрала сторону США в противостоянии с Россией в ущерб национальным интересам, заявил экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1. Молдавия приступила к первому этапу присоединения к ЕС

"Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в "теплицах" госдепа и Сороса. Они не видят своего будущего в этой стране. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее", — заявил он.

По его словам, это большая трагедия для Молдавии, поскольку ущемляются национальные интересы страны. Он добавил, что у власти должен стоять такой человек, который будет руководствоваться национальным интересом и действовать во благо государства.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.

Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.