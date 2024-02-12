2024-02-12T13:33:35+03:00
2024-02-12T13:33:35+03:00
2024-02-12T13:33:35+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240212/843046057.html
Польские спецслужбы прослушивали экс-премьера Моравецкого, сообщили СМИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого с использованием израильского программного обеспечения Pegasus, передает радиостанция RMF FM. По данным... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , новости, в мире, польша, матеуш моравецкий, спецслужбы
https://cdnn.1prime.ru/images/84019/69/840196922.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84019/69/840196922.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84019/69/840196921.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84019/69/840196921.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84019/69/840196909.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84019/69/840196909.jpg
https://1prime.ru/global/20231211/842526226.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого с использованием израильского программного обеспечения Pegasus, передает радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков, за которыми вели слежку спецслужбы. Отмечается, что эта тема была затронута в ходе заседания высшего руководства партии "Право и справедливость".
"По нашей информации, спецслужбы интересовались имуществом Матеуша Моравецкого — речь идет о недвижимости премьер-министра. Другое дело — контакты главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19", — отметили на радиостанции.
Ко всему прочему, некоторые действия спецслужб не были напрямую направлены в отношении Моравецкого, однако он фигурировал в делах, направленных против других людей. Этот сбор информации продолжался более полутора лет и не являлся частью следственных мероприятий, заключили на радиостанции.
Ранее 13 ноября 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов.