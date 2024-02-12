МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого с использованием израильского программного обеспечения Pegasus, передает радиостанция RMF FM. Моравецкий призвал Евросоюз отказаться от централизации

По данным радиостанции, бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков, за которыми вели слежку спецслужбы. Отмечается, что эта тема была затронута в ходе заседания высшего руководства партии "Право и справедливость".

"По нашей информации, спецслужбы интересовались имуществом Матеуша Моравецкого — речь идет о недвижимости премьер-министра. Другое дело — контакты главы правительства с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19", — отметили на радиостанции.

Ко всему прочему, некоторые действия спецслужб не были напрямую направлены в отношении Моравецкого, однако он фигурировал в делах, направленных против других людей. Этот сбор информации продолжался более полутора лет и не являлся частью следственных мероприятий, заключили на радиостанции.

Ранее 13 ноября 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов.