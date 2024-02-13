КИШИНЕВ, 13 фев — ПРАЙМ. И.о. председателя оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска уверена, что практически бездонный рынок ЕАЭС является новым "окном возможностей" для молдавских аграриев и экономики страны. Молдавские фермеры перекрыли таможню на границе с Румынией, пишет СМИ

"Заверение молдавских властей о том, что в Европе нас ждет богатейший рынок сбыта, оказались блефом. Европе с избытком хватает польских яблок, македонских персиков, французского и испанского вина… У аграрного сектора есть будущее, и оно находится на востоке. Рынок ЕАЭС практически бездонный. ЕАЭС – это новое "окно возможностей" для наших аграриев, для национальной экономики, для всей нашей страны. И мы можем либо прицепить молдавский вагон к этому мощному локомотиву либо позволить, чтобы нас и дальше кормили сказками о "европейской мечте", — заявила Параска в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Она подчеркнула, что каждый четвертый трудоустроенный житель Молдавии занят в сельском хозяйстве, но в этой отрасли получают одну из самых низких зарплат в экономике. "Молдавское сельское хозяйство находится в глубоком упадке. Аграрии не видят перспектив и неохотно инвестируют в оросительные системы, холодильные установки, современную технику. Зачем, если завтра собранный урожай яблок или слив может оказаться ненужным, и инвестиции превратятся в кабальные кредиты. Большинство аграриев действуют по принципу выжить сегодня и занимаются исключительно выращиванием зерновых культур", — пояснила Параска.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.

Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.