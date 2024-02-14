МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Власти Молдавии планируют в 2024 году индексировать пенсии на 4,2 процента при годовой инфляции в 3,2 процента, не отказываясь от идеи повысить зарплаты министрам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон

"Министрам правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС — ред.) по 50 тысяч леев (2,8 тысячи долларов — ред.), а пенсионерам по 4%! Это и есть солидарность власти с пенсионерами. Средняя годовая инфляция, согласно данным бюро статистики, равна 13,2%! Но ПДС приняли решение индексировать пенсии только на 4,2%! Украли у каждого пенсионера в три раза больше", — заметил Односталко.

По словам депутата, обещанное повышение пенсий до 112 долларов затронула только две категории молдавских пенсионеров, а вместо обещанных бесплатных медикаментов они столкнули с ростом их стоимости в размере 15 процентов. Главный аргумент Односталко заключается в том, что правительство использует средства "для сохранения личной власти", из-за чего не хватает денег на поддержку пенсионеров.

Ко всему прочему, Молдавия столкнулась с антиправительственными протестами, требующими отставки президента и правительства из-за неспособности справиться с кризисом в экономике и энергетике, а также из-за давления на оппозицию, в том числе запрета на оппозиционную партию и обыски и задержания сторонников других политических формирований.