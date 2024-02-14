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Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности США
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Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не смог дать однозначный ответ на вопрос, могут ли американцы чувствовать себя в полной безопасности... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 14 фев — ПРАЙМ. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не смог дать однозначный ответ на вопрос, могут ли американцы чувствовать себя в полной безопасности.
"Невозможно ответить на этот вопрос прямым "да", потому что американцы понимают, что в мире приходится иметь дело с целым спектром вызовов и угроз ежедневно от терроризма до других государств", — отметил он на брифинге.
Комитет по разведке палаты представителей ранее оповестил всех членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности" и призвал американского лидера рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли открыто обсуждать меры реагирования. Салливан сообщил, что лично проведет брифинг для лидеров конгресса США по указанному вопросу.
Телеканал CNN, ссылаясь на источники и не приводя каких-либо доказательств, связал недавнее сообщение об угрозе с Россией.
Местные СМИ также цитируют конгрессмена Джима Хаймса, который заявил, что общественности точно паниковать не стоит, но конгрессу и Белому дому необходимо разобраться в этом вопросе в средне- и долгосрочной перспективе.