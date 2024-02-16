ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. США не видят ни признаков намерения разместить в космосе противоспутниковое оружие, ни непосредственной ядерной угрозы американскому народу, заявил президент Джо Байден.

"Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. Все, что они делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб <…> Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться (к реализации этих планов — прим. ред.)", — сказал Байден.

Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом проводит закрытый брифинг о "серьезной угрозе национальной безопасности", чтобы побудить Конгресс США проголосовать за выделение денег Украине.