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В Бразилии отреагировали на объявление Лулы персоной нон грата
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Решение Израиля объявить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата абсурдно, приводит слова советника президента Селсу Аморима портал G1. "Это абсурд. Это... ПРАЙМ, 19.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев — ПРАЙМ. Решение Израиля объявить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата абсурдно, приводит слова советника президента Селсу Аморима портал G1.
"Это абсурд. Это лишь усилит изоляцию Израиля. На данный момент (персоной) нон грата является Израиль", — цитирует советника портал.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву persona non grata из-за его слов о событиях в секторе Газа.
Президент Бразилии Луис Лулу да Силва назвал происходящее в секторе Газа геноцидом, сравнив это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Комментируя его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что подобные высказывания переходят красную черту.