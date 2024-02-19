БУЭНОС-АЙРЕС, 19 фев — ПРАЙМ. Решение Израиля объявить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата абсурдно, приводит слова советника президента Селсу Аморима портал G1. В Израиле объявили президента Бразилии персоной нон грата

"Это абсурд. Это лишь усилит изоляцию Израиля. На данный момент (персоной) нон грата является Израиль", — цитирует советника портал.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву persona non grata из-за его слов о событиях в секторе Газа.

Президент Бразилии Луис Лулу да Силва назвал происходящее в секторе Газа геноцидом, сравнив это со зверствами Адольфа Гитлера в отношении евреев. Комментируя его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что подобные высказывания переходят красную черту.