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В Госдуме назвали оскорбление Байдена в адрес Путина маразмом
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Хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина являются проявлением маразма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, госдума, россия, владимир путин, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ 22 фев — ПРАЙМ. Хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина являются проявлением маразма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Байден в очередной раз по-хамски выразился в отношении Путина, причислив его к числу "сукиных детей".
"Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек. Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки и больше не допустит к власти этого кровавого диктатора, спровоцировавшего войны в различных уголках мира", — рассказал Шеремет РИА Новости.
Депутат также уточнил, что Байден похож на голого короля, который живет в своем выдуманном и мрачном мире. По его словам, огромное число здравомыслящих людей во всем мире считают политику Байдена "настоящим сумасшествием", а самого главу Белого дома угрозой всей планете, так как у него есть доступ к "ядерному чемоданчику".