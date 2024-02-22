СИМФЕРОПОЛЬ 22 фев — ПРАЙМ. Хамские высказывания президента США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина являются проявлением маразма, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Байден вновь по-хамски высказался в адрес Путина, сообщают СМИ

Ранее Байден в очередной раз по-хамски выразился в отношении Путина, причислив его к числу "сукиных детей".

"Подобные хамские высказывания Байдена можно объяснить лишь старческим маразмом. Он, видимо, впадает в детство и воспринимает весь мир как песочницу, где только ему позволено играть, а всем остальным отведена роль его игрушек. Но капризного ребенка надо перевоспитывать, и уверен, что американский народ на президентских выборах не повторит ошибки и больше не допустит к власти этого кровавого диктатора, спровоцировавшего войны в различных уголках мира", — рассказал Шеремет РИА Новости.

Депутат также уточнил, что Байден похож на голого короля, который живет в своем выдуманном и мрачном мире. По его словам, огромное число здравомыслящих людей во всем мире считают политику Байдена "настоящим сумасшествием", а самого главу Белого дома угрозой всей планете, так как у него есть доступ к "ядерному чемоданчику".