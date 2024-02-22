МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден своим хамским высказыванием в адрес президента России Владимира Путина вызвал критику среди читателей немецкой газеты Die Welt. Байден оговорился, упоминая финансирование Украины

Ранее американский лидер выступал на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско. Как сообщали журналисты из пула Белого дома, Байден заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие.

"Вот что предлагает западный мир: выживший из ума старик, использующий бранные слова", — высказался пользователь Waldlaeufer.

Raban R задался вопросом, почему во главу страны поставили такого старика, а El Vaquero отметил снижение умственных способностей президента, отметив, что Кеннеди, Картер, Рейган или Обама не опустились бы до такого уровня.

"Подобные заявления не приносят никому пользы. Они только способствуют эскалации, но Байдену на это наплевать", — заключил Heike S.

Джо Байден стал президентом США в 2020 году, став старейшим из всех когда-либо занимавших эту должность. На данный момент американскому лидеру 81 год. Он будет участвовать в выборах в президенты в ноябре 2024 года.