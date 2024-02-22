Медведев назвал Байдена и Трампа персонажами комиксов, изрекающими мемы
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американские политики Джо Байден и Дональд Трамп, изрекающие мемы, похожи на персонажей комиксов, это большая беда для Америки, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Российский политик дал интервью средствам массовой информации, включая агентство РИА Новости.
"Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", — сказал Медведев.
По его словам, разница между нынешними лидерами США и предыдущими, такими как Никсон, Рузвельт, Кеннеди, колоссальна, что является "большой бедой" для страны.
В ноябре 2024 года пройдут выборы президента США. Нынешний и бывший лидеры белого дома Джо Байден и Дональд Трамп примут в них участие.
Полный текст читайте на сайте РИА Новости в 15:00 по московскому времени.
https://1prime.ru/global/20240222/843139314.html