МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Американские политики Джо Байден и Дональд Трамп, изрекающие мемы, похожи на персонажей комиксов, это большая беда для Америки, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Депутат сравнил Байдена с голым королем из сказки Андернсена

Российский политик дал интервью средствам массовой информации, включая агентство РИА Новости.

"Хотя, глядя на действующего президента и предыдущего, у меня постоянно возникает ощущение, что я наблюдаю персонажей комиксов, в известном смысле героев, которые изрекают мемы, формируют мемы, и которые являются поводом для бесконечных шуток и всего того, чем пестрит интернет и социальные сети", — сказал Медведев.

По его словам, разница между нынешними лидерами США и предыдущими, такими как Никсон, Рузвельт, Кеннеди, колоссальна, что является "большой бедой" для страны.

В ноябре 2024 года пройдут выборы президента США. Нынешний и бывший лидеры белого дома Джо Байден и Дональд Трамп примут в них участие.

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