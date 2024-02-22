МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оценил выражения американского лидера Джо Байдена в свой адрес, назвав его их хамскими. Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа

Ранее Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Он также заявил, что "экзистенциальной угрозой человечеству является климат".

"Хамским", — сказал президент, говоря о высказывании Байдена в свой адрес.

Путин добавил, что реакция американского лидера на его слова о том, что Байден является лучшим президентом США, является адекватной. Последние слова Байдена подтвердили точку зрения главы государства.

"У меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить — Байден", — заключил российский лидер.

Накануне Путин на вопрос, кто лучше для России из возможных лидеров США — действующий президент или экс-президент Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.