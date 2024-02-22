ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дарьей Навальными и анонсировал новые санкции против России 23 февраля. Минюст США подал иск об изъятии имущества "российского" бизнесмена

"Байден встретился с Юлией Навальной и Дарьей Навальной в Сан-Франциско", — указано в публикации Белого дома.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что новые антироссийские санкции будут "разрушительными".

По словам Нуланд, "подавляющее большинство" санкций разработано против российского ОПК, "чтобы закрыть бреши в санкционном режиме, который удалось обходить".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва назвал фразы западных политиков о смерти Навального непозволительными, так как еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.

Глава МИД России Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.

По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.

Австралийский журналист Ассанж в 2006 году создал сайт WikiLeaks, где в 2010 году опубликовал секретный материал военных США. На нем показана смерть 18 мирных жителей Багдада вследствие атаки американцев. В 2019 году Ассанжа задержали в Лондоне по запросу США. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, но она была отклонена.