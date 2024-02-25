МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Слова президента России Владимира Путина о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден более выгоден России, неудивительны, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе выступления на Конференции консервативного политического действия (CPAC), согласившись с мнением главы Кремля. Трамп лидирует на праймериз в Южной Каролине

"На днях он объявил, что предпочел бы видеть Байдена президентом, и я с ним согласен. <…> Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо", — подчеркнул Трамп.

По словам кандидата, подобные высказывания неудивительны, так как Байден из-за своей предсказуемости действительно более предпочтительный глава госудаоства.

Ранее Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, в очередной раз хамски высказался в отношении российского лидера. Президент США заявил, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на республиканских праймериз в Южной Каролине после обработки 50% бюллетеней с результатом с 59,7%. Единственная соперница Трампа в борьбе за республиканскую номинацию Никки Хейли набрала 39,7%.