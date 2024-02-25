ВАШИНГТОН, 25 фев — ПРАЙМ. США будут "терпеливо, решительно и неутомимо" применять и ужесточать санкции против России, заявил советник американского президента Джейк Салливан. Япония введет новые антироссийские санкции, сообщает СМИ

"Мы продолжим делать это. Санкции — это часть более широкой стратегии. Сами по себе они не сгенерируют стратегический результат в этой войне, но они работают на стратегический результат. Мы будем терпеливы, решительны и неутомимы в применении этих санкций", — сказал Салливан в интервью телеканалу ABC.

В пятницу, ко второй годовщине специальной военной операции, США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц.

Салливан признал, что российская экономика оказалась устойчивой к давлению со стороны Запада, которому необходимо для достижения желаемого результата продолжать вводить санкции и обеспечивать их соблюдение.

"Нам нужно продолжать наносить ей ущерб. Нам нужно быть неумолимыми. Мы считаем, что дюйм за дюймом мы сможем уменьшить возможности России вести войну и угрожать своим соседям. Таково наше намерение", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее замглавы минфина США выразил уверенность в том, что финансовая система Соединенных Штатов наряду с американским долларом продолжат доминировать в мире, а санкции в отношении других стран будут применяться "эффективно, точечно и на многосторонней основе".

Ранее минфин, минторг и госдеп США объявили о введении масштабных санкций против России, которые были приурочены к двухлетию российской спецоперации на Украине. В общей сложности санкционные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.