2021-04-03T08:42:00+03:00
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Пока в области технологий придонной добычи ничего не поменялось, главное препятствие для освоения российских месторождений арктического шельфа — низкая цена на нефть. Об этом... ПРАЙМ, 03.04.2021
нефть, новости, госпроекты, экономика, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Пока в области технологий придонной добычи ничего не поменялось, главное препятствие для освоения российских месторождений арктического шельфа — низкая цена на нефть. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на интервью заместителя министра природных ресурсов и экологии России, главу федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Киселева.
Он отметил, что "если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену". По мнению Киселева, для арктических морских месторождений пока не появилось новых, дешевых, а главное безопасных технологий для добычи нефти и газа.
Отметим, что ранее международные консалтинговые и аналитические агентства Wood Mackenzie и Westwood Global Energy, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года, заявили о лидерстве России в геологоразведке углеводородов. Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объемов запасов нефти и газа.