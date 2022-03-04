МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Роскосмос" в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников сосредоточит внимание на развитии орбитальной группировки метеорологического назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Эксперт рассказал, как Роскосмос может обанкротить OneWeb

"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", — указано в сообщении.

В настоящее время в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три "Метеора-М", два "Электро-Л" и одна "Арктика-М".

В 2022 году, как ожидается, будут запущены два спутника "Метеор-М2", радиолокационный спутник "Кондор-ФКА1" и четыре аппарата наблюдения ионосферы "Ионосфера".