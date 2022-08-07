МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сенат США поддержал законопроект о 430 миллиардах долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой. Об этом свидетельствуют результаты голосования. В США прогнозируют борьбу Европы с Азией за российский газ

"Сенат поддержал 51 голосом, при голосовании вице-президента "за", — сообщает пресс-служба верхней палаты в Twitter.

Таким образом, законопроект прошел сенат, места в котором поровну разделены между демократами и республиканцами, лишь благодаря голосу вице-президента США Камалы Харрис, которая возглавляет верхнюю палату.

Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов, после того как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.

Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.