МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Инициатива по борьбе с инфляцией ожидает одобрения палатой представителей. Об этом заявил президент США Джо Байден. Сенат США поддержал "закон о борьбе с инфляцией"

Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект о 430 млрд долларов инвестиций в экологию и социальную сферу с налоговой реформой.

Байден поблагодарил демократов, поддержавших эту норму. По его словам, проект поспособствует борьбе с инфляцией за счет снижения дефицита и снижения расходов для обычных семей.

Давнюю задумку президента удалось вернуть к жизни в преддверии промежуточных выборов после того, как свои возражения сняли оба фрондирующих сенатора от правящей Демократической партии Джо Манчин и Кирстен Синема.

Законопроект, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Вошедшая в 755-страничный документ налоговая реформа, по замыслу авторов, не только покроет дополнительные расходы, но и снизит дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов. Новации заставят крупнейшие корпорации страны платить "хотя бы некоторый федеральный налог на прибыль", устранят популярные у самых богатых американцев схемы ухода от налогообложения, но при этом не увеличат нагрузку на всякого, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов в год, говорится в пояснительных материалах.