МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Министерство цифрового развития России предложило упростить правила получения льготных кредитов для IT-компаний, в частности отменить условие о том, что для получения кредита организация должна быть получателем налоговых льгот, и разрешить им выплачивать дивиденды из собственных средств. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте правовых актов. Минцифры предложило не убирать вышки сотовой связи с территорий вузов

"Предлагается внести следующие изменения: отменить условие, о том, что IТ-организация должна быть получателем налоговых льгот… и применять пониженные страховые взносы… отменить обязательство по индексации заработной платы сотрудников согласно нормам Трудового кодекса РФ, допустить выплату дивидендов за счет собственных средств (средства льготного кредита на данные цели направлены быть не могут)", — сказано в пояснительной записке к проекту.

Ведомство также предложило отменить запрет на размещение на депозитах собственных денежных средств (к средствам льготного кредита снятие запрета не относится) и уточнить ограничения по использованию льготных кредитных средств для поддержания финансово-экономического состояния участников рынка в сфере информационных технологий, а также дя обеспечения более широкого доступа для IТ-организаций.

Правилами предусмотрено льготное финансирование организаций, реализующих проекты по цифровой трансформации на основе российских решений, посредством предоставления льготных кредитов по ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний — до 3% годовых, через уполномоченные банки.

По состоянию на 1 августа 2022 года Минцифры совместно с уполномоченными банками сформировало портфель кредитных соглашений для поддержки внедрения отечественных решений на общую сумму ‎порядка 52,2 миллиарда рублей. Уже поддержано 97 проектов, привлечено к участию в механизме поддержки 23 кредитных организации.