МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства России предложило выделтить в этом году ещё 10 миллиардов рублей на субсидии на возмещение части затрат компаний на выращивание и реализацию зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Минсельхоз оценил сбор овощей российскими аграриями с начала года

Регистрация и работа в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки станет обязательным условием для получения субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур с 1 сентября — проект постановления правительства, которым будут внесены соответствующие изменения, подготовлен Минсельхозом и сейчас проходит общественное обсуждение.

"В текущем году на эту меру поддержки предусмотрено 10 миллиардов рублей. Кроме того, 17 августа Минсельхоз направил в кабмин инициативу о выделении на этот год еще 10 миллиардов дополнительно. Это позволит сохранить рентабельность сельхозтоваропроизводителей в условиях роста издержек", — также говорится в сообщении.