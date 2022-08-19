МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, по инициативе бизнеса существенно расширится с 1 июня 2023 года, сообщила директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. Минпромторг назвал основные направления экспорта металлопродукции

"1 июня 2023 года по инициативе отрасли будет запущена маркировка нового расширенного перечня товаров легкой промышленности. Здесь бизнес обратился с такой новацией, потому что что-то они сейчас маркируют, а что-то — не маркируют, и, конечно, проще использовать единые подходы к работе. Поэтому перечень легпрома существенно расширится с 1 июня 2023 года", — заявила она, выступая на форуме "Дни ритейла на Балтике".

Обязательная маркировка товаров легкой промышленности стартовала 1 января 2021 года.

На данный момент запрещен оборот без цифровых средств идентификации следующих видов товаров: предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки; штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки; штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.