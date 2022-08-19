Минпромторг: список подлежащих маркировке товаров легкой промышленности расширят с 1 июня 2023 года
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, по инициативе бизнеса существенно расширится с 1 июня 2023 года, сообщила директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.
"1 июня 2023 года по инициативе отрасли будет запущена маркировка нового расширенного перечня товаров легкой промышленности. Здесь бизнес обратился с такой новацией, потому что что-то они сейчас маркируют, а что-то — не маркируют, и, конечно, проще использовать единые подходы к работе. Поэтому перечень легпрома существенно расширится с 1 июня 2023 года", — заявила она, выступая на форуме "Дни ритейла на Балтике".
Обязательная маркировка товаров легкой промышленности стартовала 1 января 2021 года.
На данный момент запрещен оборот без цифровых средств идентификации следующих видов товаров: предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи; блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки; штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки; штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек; белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.
https://1prime.ru/government/20220819/837836284.html