МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности докапитализируют более чем на восемь миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал интенсивно развивать инновации на финансовом рынке

"Приняли решение докапитализировать фонд развития промышленности более чем на 8 миллиардов рублей", — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Мишустин добавил, что кабмин также выделит четыре миллиарда рублей на программы в области мало- и среднетоннажной химии.