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2022
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Мишустин сообщил о докапитализации фонда развития промышленности
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Фонд развития промышленности докапитализируют более чем на восемь миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Приняли решение докапитализировать фонд... ПРАЙМ, 12.09.2022
финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, правительство рф, фонд развития промышленности
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности докапитализируют более чем на восемь миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Приняли решение докапитализировать фонд развития промышленности более чем на 8 миллиардов рублей", — сказал председатель правительства на совещании с вице-премьерами.
Мишустин добавил, что кабмин также выделит четыре миллиарда рублей на программы в области мало- и среднетоннажной химии.