МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство России изменило правила предоставления компаниям бюджетных субсидий с целью стимулирования создания в стране производства газовых турбин большой мощности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Согласно документу, субсидии предоставляются "на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин для производства электроэнергии большой мощности". Речь идет о газовых турбинах для производства электроэнергии большой мощности (в диапазоне 60-80 МВт, 150 — 180 МВт).

Подчеркивается, что максимальный размер субсидии не может превышать 50% от стоимости комплексного плана проекта. Для получения субсидии организация должна отвечать ряду требований: пройти конкурсный отбор на право получения субсидии, стоимость комплексного плана проекта должна составлять не менее 6 миллиардов рублей, компания должна иметь не менее половины собственных средств на реализацию проекта или получить для этих целей кредит не ранее 1 января 2018 года.

Согласно подписанному в 2019 году постановлению правительства, субсидии на создание в России газовых турбин большой мощности для ТЭК предоставлялись в случае, если стоимость проекта по их созданию составляла не менее 14 миллиардов рублей.