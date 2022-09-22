Правительство изменило правила субсидирования производства газовых турбин большой мощности
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство России изменило правила предоставления компаниям бюджетных субсидий с целью стимулирования создания в стране производства газовых турбин большой мощности. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Согласно документу, субсидии предоставляются "на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин для производства электроэнергии большой мощности". Речь идет о газовых турбинах для производства электроэнергии большой мощности (в диапазоне 60-80 МВт, 150 — 180 МВт).
Подчеркивается, что максимальный размер субсидии не может превышать 50% от стоимости комплексного плана проекта. Для получения субсидии организация должна отвечать ряду требований: пройти конкурсный отбор на право получения субсидии, стоимость комплексного плана проекта должна составлять не менее 6 миллиардов рублей, компания должна иметь не менее половины собственных средств на реализацию проекта или получить для этих целей кредит не ранее 1 января 2018 года.
Согласно подписанному в 2019 году постановлению правительства, субсидии на создание в России газовых турбин большой мощности для ТЭК предоставлялись в случае, если стоимость проекта по их созданию составляла не менее 14 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/government/20220922/838222874.html