МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Маркировку многоразовых электронных сигарет введут на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). ЦРПТ: маркировка позволила обелить рынок упакованной воды в России

"Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел инициативное предложение Кыргызской Республики и принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах Евразийского экономического союза по унифицированным правилам", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ввод в оборот немаркированной продукции не запретят раньше 1 октября 2022 года. При этом каждая страна получит право самостоятельно определять дату введения и порядок проведения маркировки на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее чем за полгода.

По словам директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагна Казаряна, взаимодействие национальных операторов маркировки в рамках трансграничной торговли будет осуществляться в порядке, предусмотренном базовой технологической организационной моделью системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС.

Совет ЕЭК добавляет, что электронные сигареты в некоторых странах ЕАЭС являются подакцизным товаром, поэтому возможно установление дополнительное требование по нанесению на товары материального носителя, содержащего средства защиты от подделки, на уровне национального законодательства.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В августе Минпромторг РФ опубликовал документ, согласно которому обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей начнется в России с 1 ноября.

В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника.