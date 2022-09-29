В Израиле планируют выделить миллионы долларов для репатриантов из России
Jerusalem Post: Минфин Израиля планирует выделить $25 миллионов для репатриантов из России
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минфин Израиля совместно с министерством алии и интеграции, которое занимается репатриацией евреев, предложат правительству план финансирования для репатриантов из России на 90 миллионов шекелей (25,5 миллиона долларов), сообщает Jerusalem Post.
"Государство Израиль — это безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, в том числе евреев из России. Я благодарю (министра финансов) Авигдора Либермана за сотрудничество и продвижение программы", — заявила министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шете.
Издание отмечает, что программа должна предоставить помощь мигрантам в различных сферах, включая размещение, трудоустройство, здравоохранение и образование.
Ранее премьер Израиля Яир Лапид обратился к руководству национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить число рейсов в Россию, чтобы имеющие право на репатриацию могли вылететь в Израиль.