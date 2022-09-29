МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Минфин Израиля совместно с министерством алии и интеграции, которое занимается репатриацией евреев, предложат правительству план финансирования для репатриантов из России на 90 миллионов шекелей (25,5 миллиона долларов), сообщает Jerusalem Post. Израиль заявил о намерении достичь соглашения о морской границе с Ливаном

"Государство Израиль — это безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, в том числе евреев из России. Я благодарю (министра финансов) Авигдора Либермана за сотрудничество и продвижение программы", — заявила министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шете.

Издание отмечает, что программа должна предоставить помощь мигрантам в различных сферах, включая размещение, трудоустройство, здравоохранение и образование.

Ранее премьер Израиля Яир Лапид обратился к руководству национального авиаперевозчика El Al с просьбой увеличить число рейсов в Россию, чтобы имеющие право на репатриацию могли вылететь в Израиль.