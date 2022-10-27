МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Финские власти в четвертом пакете дополнительного бюджета на этот год предложили шесть миллионов евро для финансирования пилотного участка ограждения на границе с Россией. Об этом говорится в бюджетном предложении. В Финляндии хотят запретить россиянам заключать сделки с недвижимостью

"В четвертом дополнительном бюджете на 2022 год правительство предлагает… 6 миллионов евро дополнительного финансирования для пилотного проекта барьерного ограждения на восточной (российской) границе", — сказано в документе, ожидающем рассмотрения парламентом Финляндии.

В правительстве уточнили, что строительство барьерного ограждения начнется в 2023 году трехкилометрового пилотного участка, будет проверен метод строительства, функциональность планируемых решений, осуществление пограничного контроля во время строительства и создана модель сотрудничества с землевладельцами.

Добавляется, что МВД Финляндии предложило финансирование, необходимое для начала реализации проекта. В ведомстве подчеркнули, что барьер должен обезопасить около 200 километров российской границы и будет построен в наиболее важных для пограничного контроля местах.