МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Основными задачами российской госпрограммы "Строительство" являются снижение количества недостроев и увеличение объема ввода объектов капстроительства, заявил заместитель министра строительства Юрий Гордеев. Мишустин предложил утвердить Стратегию развития стройотрасли до 2030 года

Ранее правительство России утвердило комплексную пятилетнюю госпрограмму "Строительство", предусматривающую дальнейшее развитие жилищной, коммунальной, транспортной, социальной и туристической инфраструктуры. Отмечается, что программа стартует 1 января 2023 года.

"Одним из важных нововведений станет переход на пятилетнюю программу планирования. Приоритетными направлениями станут переходящие объекты капитального строительства, а также сокращение количества незавершенных объектов, по которым будет создан реестр", — сказал замглавы ведомства на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Согласно справке министерства, к 2027 году должен не менее чем в 1,5 раза вырасти объем ввода по объектам капстроительства (по отношению к 2022 году), включенным в адресную программу (ФАИП). Число незавершенных объектов, по расчетам ведомства, снизится не менее чем в два раза.

Гордеев подчеркнул, что Минстрой также будет принимать решения о целесообразности достройки по критериям. "Если объект достраивать не имеет смысла, то будем его списывать и не включать в госпрограмму", — пояснил он. Строительство" также будет подразумевать работу по сокращению административно-правовых барьеров.

На реализацию госпрограммы планируется выделить 916 миллиардов рублей в 2023 году, 946 миллиардов рублей — в 2024 году, 660 миллиардов рублей — в 2025-м, а также по одному триллиону рублей в следующие два года, сказал замминистра, уточнив, точные цифры будут известны после принятия федерального бюджета.