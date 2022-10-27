Замглавы Минстроя Гордеев рассказал об основных задачах госпрограммы "Строительство"
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Основными задачами российской госпрограммы "Строительство" являются снижение количества недостроев и увеличение объема ввода объектов капстроительства, заявил заместитель министра строительства Юрий Гордеев.
Ранее правительство России утвердило комплексную пятилетнюю госпрограмму "Строительство", предусматривающую дальнейшее развитие жилищной, коммунальной, транспортной, социальной и туристической инфраструктуры. Отмечается, что программа стартует 1 января 2023 года.
"Одним из важных нововведений станет переход на пятилетнюю программу планирования. Приоритетными направлениями станут переходящие объекты капитального строительства, а также сокращение количества незавершенных объектов, по которым будет создан реестр", — сказал замглавы ведомства на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Согласно справке министерства, к 2027 году должен не менее чем в 1,5 раза вырасти объем ввода по объектам капстроительства (по отношению к 2022 году), включенным в адресную программу (ФАИП). Число незавершенных объектов, по расчетам ведомства, снизится не менее чем в два раза.
Гордеев подчеркнул, что Минстрой также будет принимать решения о целесообразности достройки по критериям. "Если объект достраивать не имеет смысла, то будем его списывать и не включать в госпрограмму", — пояснил он. Строительство" также будет подразумевать работу по сокращению административно-правовых барьеров.
На реализацию госпрограммы планируется выделить 916 миллиардов рублей в 2023 году, 946 миллиардов рублей — в 2024 году, 660 миллиардов рублей — в 2025-м, а также по одному триллиону рублей в следующие два года, сказал замминистра, уточнив, точные цифры будут известны после принятия федерального бюджета.
https://1prime.ru/government/20221027/838612586.html