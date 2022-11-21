МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В ЛНР и ДНР сформируют территориальные учреждения Банка России, выполнявшие функции регулятора организации присоединят к Промсвязьбанку (ПСБ), следует из указа президента России Владимира Путина. Владимир Зверков занял пост главы Минэкономразвития ДНР

Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что органы власти ДНР, ЛНР и Центробанка в течение месяца должны договориться об образовании на территории республик территориальных учреждений, определяющих особенности преобразования Центрального Республиканского Банка и Государственного банка Луганской Народной Республики в территориальные учреждения Банка России.

При этом донецкий Центральный Республиканский Банк и луганский Государственный банк зарегистрируются в качестве обществ с ограниченной ответственностью – кредитных организаций, 100% долей в уставных капиталах которых должны принадлежать ДНР и ЛНР соответственно, а затем будут проданы Промсвязьбанку за 1 рубль.

После этого к организации перейдут "все права и обязанности кредитных организаций в соответствии с передаточными актами", подчеркивается в документе.