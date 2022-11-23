МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Палата представителей Белоруссии ратифицировала поправки в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере перевалки поставляемых в третьи страны белорусских нефтепродуктов в российских портах для увеличения количества доступных для транзита морских портов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Белоруссия договорится о единой промышленной политике с Россией

Документ, согласно комиссии нижней палаты парламента по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы, призван обеспечить гарантированные по количеству и номенклатуре объемы перевалки нефтепродуктов в портах до 2023 года включительно, а также закрепить суммарную стоимость железнодорожной перевозки, услуг компаний-операторов и перевалки на все заявленные годовые объемы нефтепродуктов.

Ратифицированный протокол по внесению поправок был подписан в июне 2022 года. Он позволяет организовать сотрудничество с российскими субъектами хозяйствования по вопросам перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, создать белорусским экспортерам дополнительные альтернативные маршруты поставок с использованием всех морских портов России с необходимой инфраструктурой.

В феврале 2021 года правительства России и Белоруссии подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны. Документ предусматривал перевалку более 9,8 миллиона тонн грузов, в частности мазута, бензина и масла, в морских портах на Балтике в 2021-2023 годах.

В сентябре глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщал, что объем перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны в 2022 году прогнозируется на уровне 3 миллионов тонн, то есть на 25% больше изначального прогноза.