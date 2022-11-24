МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ внес в правительство проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года, сейчас документ финализируется на площадке кабмина, сообщили в пресс-службе министерства. В России выросло число автовладельцев с максимальной скидкой по ОСАГО

"Проект стратегии автомобильной промышленности до 2035 года внесён в правительство 22 ноября и сейчас финализируется на площадке правительства", — отметили в пресс-службе.

Проект стратегии был опубликован Минпромторгом на regulation.gov.ru в конце августа. Согласно пояснительной записке, он предполагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции российского автопрома потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, отмечали в Минпромторге РФ.