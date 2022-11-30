МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, расширяющий полномочия Минпромторга России для повышения эффективности использования ресурсов Фонда развития промышленности (ФРП). ФРП могут докапитализировать в ближайшее время, сообщил Минпромторг

Сейчас госфонды развития промышленности вправе оказывать финансовую и другую поддержку промышленным предприятиям. Однако нормативными правовыми актами не установлены услуги, оказываемые фондами в рамках такой поддержки, и выполняемые работы.

Согласно закону, уполномоченный орган, то есть Минпромторг, будет утверждать перечень работ и услуг, выполняемых и оказываемых государственными фондами развития промышленности. Как пояснял глава министерства Денис Мантуров, Минпромторг напрямую своим приказом сможет определять перечень работ фонда, что повысит гибкость использования финансовых и интеллектуальных ресурсов ФРП.

Зачастую, по его словам, под "социально-экономические вызовы" необходимо оперативное расширение мандата фонда на новые задачи и услуги. Изменения, вносимые в закон "О промышленной политике", позволят сократить бюрократические проволочки.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.