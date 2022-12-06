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2022
https://1prime.ru/government/20221206/839068756.html
Новак анонсировал запрет российским компаниям продавать нефть с "потолком"
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МЕХАНИЗМ ЗАПРЕТА РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ ТОРГОВАТЬ НЕФТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИНЯТ ДО КОНЦА ГОДА — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 06.12.2022
нефть, энергетика, бизнес, экономика, госпроекты, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. МЕХАНИЗМ ЗАПРЕТА РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ ТОРГОВАТЬ НЕФТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИНЯТ ДО КОНЦА ГОДА — НОВАК
Новость дополняется