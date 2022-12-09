МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, которая устанавливает нулевую ставку налога на прибыль для доходов организаций под западными санкциями от реализации в 2022 году акций или долей участия. Минфин продолжит изучать ресурсные сектора с потенциалом повышения налогов

"Эта поправка, она контрсанкционная, предусматривается возможность применения в 2022 году налогоплательщиками, которые попали под санкции, нулевой ставки по налогу на прибыль организаций к доходу от реализации акций российских организаций при условии, что они находились у данных налогоплательщиков на праве собственности хотя бы один год, а не пять лет, как у нас по общей норме", — пояснил на заседании комитета замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Это, по его словам, связано с тем, что из-за введения санкций многие налогоплательщики вынуждены были реструктуризировать свои права владения, чтобы аффилированные организации не попали под санкции, и при этом реализовывать акции и доли участия. "Соответственно для того, чтобы налоговых последствий не возникло, сейчас вносятся такие изменения", — добавил замминистра.

Первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева обратила внимание, что были приняты аналогичные нормы, в которых учитывались случаи реорганизации и правопреемства. "В данном случае здесь, вы считаете, что достаточно снижения срока владения?", — поинтересовалась она. "Здесь мы как бы реагировали на тот запрос, который к нам пришел от РСПП и от банков, которые попали под санкции. В такой редакции их поправка устраивает, каких-то дополнительных замечаний и просьб с их стороны не поступало", — ответил Сазанов.

Эта и ряд других поправок были поддержаны бюджетным комитетом в пятницу при подготовке ко второму чтению законопроекта, направленного на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов. В частности, по налогу на прибыль, по словам замминистра, "налогоплательщикам предоставляется право не учитывать в составе расходов нереализованную отрицательную курсовую разницу, так и не возникшую в 2022 году по аналогии с тем порядком, который существует для учета курсовых разниц положительных в доходах".

Кроме того, уточняется порядок применения нулевой ставки по налогу на прибыль в ее федеральной части в отношении организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт. Пониженная ставка по налогу на прибыль, которая подлежит зачислению в федеральный бюджет "в нулевом размере", устанавливается исключительно для тех СПИК, в которых стороной является РФ, сказал Сазанов.

"Соответственно, по региональным СПИКам право применять нулевую ставку по федеральной части забирается", — добавил он. "А если стороной этого контракта являются РФ и субъект РФ?", — спросила Ануфриева. "Ставка нулевая сохранится", — пояснил замминистра. Для уже заключенных контрактов, с учетом так называемой "дедушкиной оговорки", ничего не меняется.