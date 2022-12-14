МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, направленный на унификацию и стандартизацию правил предоставления бюджетных субсидий юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физлицам — производителям товаров, работ, услуг. Цифровые профили юрлиц появятся на "Госуслугах" в этом году

Документ вносит в Бюджетный кодекс (БК) изменения в целях обеспечения прозрачности информации о предоставлении таких субсидий. Порядок отбора получателей этих субсидий и единые правила их предоставления установит правительство РФ.

Закон предусматривает размещение информации о субсидиях и о проведении отбора их получателей на едином портале бюджетной системы РФ в интернете, за исключением отдельных случаев. В частности, не будет размещаться информация, если она содержит гостайну или доступ к ней ограничен.

При этом устанавливаются правовые основания для отбора получателей субсидий в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) управления общественными финансами "Электронный бюджет", в том числе с использованием существующих государственных информационных систем. Это позволит оперативно формировать заявки, отлеживать их рассмотрение и быстро получать результаты распределения субсидий.

Требование отбора получателей субсидий в информсистемах будет вводиться поэтапно: с 1 января 2023 года — для субсидий из федерального бюджета; с 1 января 2024 года – для субсидий, предоставляемых из региональных (местных) бюджетов за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; с 1 января 2025 года — для иных субсидий из региональных (местных) бюджетов. Поэтапное введение этих положений обусловлено необходимостью доработки ГИИС и ее интеграции с региональными и муниципальными информационными системами.

Кроме того, уточняются полномочия Федерального казначейства в части контроля финансовых и хозяйственных операций госкомпаний, госкорпораций, публично-правовых компаний и хозобществ с долей участия РФ свыше 50%, которым предоставляется господдержка. Казначейство сможет в полном объеме проводить проверки для установления необходимости предоставления дополнительной господдержки таким компаниям в заявленном ими объеме.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.