МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило программу субсидирования станкоинструментальной промышленности, включив в нее производителей промышленных роботов и робототехнических устройств, соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении на сайте кабмина. Cognitive Pilot начнет продавать робота для анализа почвы в 2026 году

"В программу субсидирования станкоинструментальной промышленности включены производители промышленных роботов и робототехнических устройств… Доступ к господдержке у таких предприятий появится уже в 2023 году", — отметили в пресс-службе правительства.

Программа субсидирования производителей станкоинструментальной продукции действует с августа 2020 года. Ее участниками являются предприятия, предоставляющие покупателям скидку на свою продукцию. Размер господдержки для каждого претендента определяется индивидуально. Он зависит от объема скидок, зафиксированного в договоре о реализации продукции. Решение о включении предприятия в программу по результатам отбора принимает Минпромторг.

"Субсидирование направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции. Самим предприятиям программа позволяет повысить загрузку существующих мощностей, нарастить объем продаж", — напомнили в кабмине.