МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Портал "Госуслуги" начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне Гознака, следует из текста письма клиентской поддержки, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Теперь россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии

РИА Новости направило запросы в Гознак, Минцифры и МВД.

"Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО "Гознак", оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ "МФЦ", приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года", — сказано в сообщении подразделения МВД на портале "Госуслуги", текстом которого с агентством поделился один из пользователей портала из Оренбургской области.

В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца. Пользователь рассказал, что подал заявку на выдачу загранпаспорта нового образца в 20-х числах января.

При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала "Госуслуг", которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.

Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно как раз из-за нехватки в текущий момент чипов.

Гознак — акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.