МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект об отмене штрафов за незначительное превышение допустимых габаритов грузовиков до десяти сантиметров. В ГД призвали заморозить всю собственность американских компаний и граждан

Согласно инициативе, в КоАП предлагается уточнить нештрафуемый диапазон при превышении допустимых габаритов транспортного средства не более чем на 10 сантиметров. По словам авторов, это позволит избежать "необоснованных и несправедливых штрафов для дальнобойщиков, а также исключить коррупционные риски, возникающие в связи с несовершенством затрагиваемой правовой нормы".

Как отмечал глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сейчас нарушения габаритов фиксируют в автоматическом режиме средства фото- и видеофиксации, многие владельцы грузовиков попадают под штрафы в 150 тысяч рублей "только потому, что у них от ветра поднялся тент под камерой".

Документ был внесен в Госдуму депутатами палаты от "Новых людей".