МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов от аудируемых ими лиц. Третье чтение запланировано на 9 февраля. "Газпром" хочет ускорить работу над системой аудита полезных ископаемых

В частности, в законе "Об аудиторской деятельности" дается определение правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, под которыми понимается документ, содержащий основные требования к обеспечению независимости таких лиц, в том числе к выявлению обстоятельств, создающих угрозу их независимости и рисков ее возникновения, а также меры по предотвращению, устранению такой угрозы либо снижению ее уровня.

Одновременно уточняется перечень лиц, являющихся зависимыми с аудиторской организацией и аудитором, а также случаи, запрещающие оказание аудиторских и сопутствующих услуг. Законопроект, в частности, запрещает проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг в случаях, когда аудиторская организация или индивидуальный аудитор является акционером аудируемого лица или контролирует его, либо, наоборот, находится под его контролем.

Помимо этого, уточняется перечень требований к аудиторской организации, за нарушение которых Банк России направляет саморегулируемой организации аудиторов обязательное для исполнения предписание об исключении сведений об аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций.

Предполагается, что закон должен будет вступить в силу с 1 июля 2023 года.