МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг ратифицировала протокол об изменениях в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕАЭС. ЕАЭС и Иран завершают переговоры по созданию зоны свободной торговли

Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол 16 декабря 2022 года.

Документом предусматривается продление до 31 декабря 2022 года возможности подачи заявления об экспертизе или регистрации медизделия в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена, а также установление, что в таком случае регистрация изделия проходит по законам государства.

Также протоколом предусмотрено его временное применение с даты подписания, а также ретроактивное распространение на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, указывается в пояснительных материалах. Как отмечается, положения протокола направлены на сохранение национальных систем регистрации медицинских изделий для исключения угрозы дефицита.

Протокол был подписан странами ЕАЭС 10 июня 2022 года в Нур-Султане.