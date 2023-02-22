МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законодательные поправки, предусматривающие создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах. Названа сумма инвестиций резидентов ОЭЗ "Санкт-Петербург" в проекты

Первоначальная редакция законопроекта была направлена на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним территориях РФ.

Бюджетный комитет в четверг поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе касающиеся создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области, которая будет функционировать до конца 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области. На рассмотрение Госдумы во втором чтении законопроект планируется вынести 28 февраля, сообщила первый зампред комитета Ольга Ануфриева.

"У нас в соответствии с правом ЕАЭС территориальных зон может существовать только три штуки, соответственно, это Крым, Магадан и Калининград, они уже определены. Поэтому здесь мы были вынуждены присоединить как бы Курилы к Магадану, чтобы они получили весь спектр послаблений таможенных, который предусмотрен для территориальных зон", — пояснил на заседании комитета директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Никита Золкин. Патрушев предложил создать ОЭЗ в Рыбинске для развития авиапрома

Основное вносимое в закон о магаданской ОЭЗ изменение, по его словам, состоит в том, что "на Курилах создается особая экономическая зона" и вводится понятие ее участника. "Это не резидент в привычном понимании, то есть то, что он должен получать какие-то разрешительные документы и так далее. Тут, по сути, он реализует свое право на освобождение от налога на прибыль, дополнительно получает льготы по таможенному оформлению товаров и применению процедуры свободной таможенной зоны", — пояснил глава департамента Минфина.

Для участника такой ОЭЗ будут действовать все упрощения, которые действуют в территориальной зоне, в частности, он "в любом месте любое производство может открывать и ввозить товары, которые будут на территории зоны иметь статус иностранных", добавил чиновник. "Их таможенное оформление нужно будет только в пунктах пропуска в случае их вывоза на остальную часть территории (России – ред.). Пункты пропуска на Курилах – это в основном аэропорты и два, если не ошибаюсь, порта", — заключил Золкин.