МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта о дополнительной поддержке регионов в 2023 году, в том числе об увеличении на 50 миллиардов общего объема предоставляемых им казначейских кредитов. Комитет Госдумы одобрил проект о введении реестра пивоваров

Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой бюджетного комитета Андреем Макаровым, подготовлен в целях реализации мер поддержки регионов, обеспечивающих повышение качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 21 февраля 2023 года.

В целях решения задачи обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь, в малых городах и сельских территориях, законопроект увеличивает до 300 миллиардов с 250 миллиардов рублей общий объем запланированных к предоставлению в текущем году бюджетам регионов специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых.

Одновременно предусматривается предоставление в 2023 году бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем объеме до 180 миллиардов рублей для опережающего финансового обеспечения расходных обязательств регионов, подлежащих софинансированию из федерального бюджета.

Это касается обязательств по финансированию строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, приобретения объектов, находящихся в региональной (муниципальной) собственности. Предполагается, что такие бюджетные кредиты будут предоставляться по ставке 0,1% годовых при условии их возврата не позднее 30 апреля 2024 года.

Помимо этого, вносятся изменения в части казначейского сопровождения в отношении контрактов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты и бюджетные кредиты, предоставляемые в целях опережающего финансирования капитальных вложений. При этом в случае предоставлении таких кредитов из федерального бюджета в текущем году допускается возможность внесения изменений в сводные бюджетные росписи бюджетов субъектов РФ без правки законов об их бюджетах.

На рассмотрение Госдумы в первом чтении его планируется вынести 14 марта, а затем чуть позже в тот же день — после внесения в него поправок — принять во втором и третьем чтении. "На сегодняшний момент мы вышли вместе с правительством и с администрацией президента на то, чтобы внести дополнительно две поправки", — сообщил на заседании комитета Макаров. Одна из них, по его словам, во исполнение поручения президента, данного по итогам совещания по вопросам лесопромышленного комплекса, увеличивает на 15 миллиардов рублей объем специальных казначейских кредитов. Вторая поправка "расширяет возможности использования этих кредитов в рамках государственных программ", пояснил депутат.