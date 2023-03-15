МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о дополнительной кредитной поддержке регионов в 2023 году, в том числе за счет увеличения на 65 миллиардов, до 315 миллиардов рублей, общего объема предоставляемых им специальных казначейских кредитов. Госдума увеличила объем казначейских кредитов регионам в 2023 году

Документ подготовлен в целях реализации мер поддержки регионов, обеспечивающих повышение качества жизни граждан, предусмотренных посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 21 февраля 2023 года.

В соответствии с законом, на развитие инфраструктуры регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1% годовых на срок до конца апреля 2024 года и продолжить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов.

В частности, предусматривается предоставление в 2023 году бюджетам субъектов РФ бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в общем объеме до 180 миллиардов рублей для опережающего финансового обеспечения расходных обязательств регионов, подлежащих софинансированию из федерального бюджета.

Первоначальная редакция законопроекта при рассмотрении в Госдуме увеличивала на 50 миллиардов — до 300 миллиардов рублей общий объем запланированных к предоставлению в текущем году бюджетам регионов специальных казначейских кредитов, выдаваемых на срок 15 лет по ставке 3% годовых. Эти дополнительные средства предназначены для обновления общественного транспорта на основе современных технологий, в первую очередь, в малых городах и сельских территориях

В рамках второго чтения Госдума поддержала две поправки к документу, одна из которых увеличивает общий объем специальных казначейских кредитов регионам еще на 15 миллиардов рублей, то есть до 315 миллиардов рублей. Во исполнение поручения президента эти средства планируется направить на развитие лесопромышленного комплекса.

Помимо этого, в случае предоставления специальных казначейских кредитов и бюджетных кредитов для опережающего финансирования капитальных вложений регионам разрешается вносить изменения в сводные бюджетные росписи без правки законов о региональных бюджетах. Закон должен будет вступить в силу со дня его официального опубликования.