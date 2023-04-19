МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный против скрытых комиссий при выдаче потребительских и ипотечных кредитов со страховкой — он обязывает раскрывать заемщику информацию о том, сколько из уплаченных им средств идет на обеспечение обязательств страховщика по договору. Набиуллина оценила отношение заемщиков к кредитным каникулам

Документ входит в пакет, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и направленный на усиление контроля за деятельностью страховых и других финансовых организаций в целях защиты интересов граждан.

Закон обязывает страховщика указывать размер доли страховой премии, предназначенной для исполнения его обязательств, в договорах личного страхования, заключаемых при оформлении потребительских или ипотечных кредитов.

В договор страхования включается, в том числе, комиссионное вознаграждение банку. Оно не возвращается в случае расторжения договора страхования.

Новый закон позволят гражданам получать полную информацию о стоимости страховой услуги и адекватно оценивать риски возврата страховой премии при досрочном расторжении договора.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.