МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект, который даст россиянам право устанавливать в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа. ГД предоставила родителям участников СВО право на кредитные каникулы

Документ, авторами которого выступили депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, должен внести изменения в законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях".

По словам Аксакова, проект поспособствует снижению количества мошеннических операций, когда граждане осуществляют переводы или раскрывают данные под психологическим воздействием.

Согласно проекту, россияне получат возможность установить или снять запрет на оформление кредитов бесплатно через МФЦ или портал "Госуслуг". При этом, у гражданина должен быть оформлен СНИЛС.

Отмечается, что заемщик будет обязан отказывать в заключении договора при наличии соответствующего запрета. После снятия "блокировки" россиянин не сможет заключить договор в течение определенного времени для снижения риска мошенничества.