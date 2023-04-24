Минфин и ЦБ направили в правительство проект программы долгосрочных сбережений россиян
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений, который планируется рассмотреть 24 апреля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РБК.
Как отмечается, законопроект завершает реформу системы накоплений граждан, которая началась в 2016 году. Цель программы состоит как в формировании дополнительного дохода граждан на будущее, так и в создании финансовой "подушки безопасности" на непредвиденный случай.
Запустить эту программу с апреля нынешнего года ранее поручил президент Владимир Путин.
Накопления будут формироваться добровольно самим гражданином за счет взносов и ранее созданных пенсионных накоплений. Делать взносы может и работодатель.
Законопроектом предлагается ввести дополнительные стимулы для участников программы: ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства.
Срок софинансирования намечено ограничить тремя годами, начиная с года, следующего за годом уплаты гражданином сберегательных взносов. В итоге максимальный размер доплаты от государства составит 108 тысяч рублей.
Издание подчеркивает, что поддержка будет доступна гражданам, вступившим в программу в первые три года ее действия. При этом минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса зафиксирована в размере двух тысяч рублей.
https://1prime.ru/government/20230424/840454253.html