МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Минфин и Банк России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений, который планируется рассмотреть 24 апреля на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РБК. Валютные сбережения россиян выросли до 227,8 миллиарда долларов

Как отмечается, законопроект завершает реформу системы накоплений граждан, которая началась в 2016 году. Цель программы состоит как в формировании дополнительного дохода граждан на будущее, так и в создании финансовой "подушки безопасности" на непредвиденный случай.

Запустить эту программу с апреля нынешнего года ранее поручил президент Владимир Путин.

Накопления будут формироваться добровольно самим гражданином за счет взносов и ранее созданных пенсионных накоплений. Делать взносы может и работодатель.

Законопроектом предлагается ввести дополнительные стимулы для участников программы: ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей при уплате взносов до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства.

Срок софинансирования намечено ограничить тремя годами, начиная с года, следующего за годом уплаты гражданином сберегательных взносов. В итоге максимальный размер доплаты от государства составит 108 тысяч рублей.

Издание подчеркивает, что поддержка будет доступна гражданам, вступившим в программу в первые три года ее действия. При этом минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса зафиксирована в размере двух тысяч рублей.